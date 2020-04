App-Deals: Reduzierte Apps im Play Store

Google Play Deals: Kostenpflichtige Apps günstiger beziehen

Den Kaufpreis für Apps im Play Store legen natürlich die App-Entwickler fest. Natürlich können die Entwickler die Preise auch übergangsweise senken. Im Eintrag bei Google Play ist der normale und der reduzierte Preis zu sehen. Außerdem könnt Ihr dort auch sehen, wie lange der Deal gültig ist.

Interessante Apps könnt Ihr auf Eure Wunschliste setzen und so beobachten, wann Euer Wunschtitel günstiger zu haben ist.

Die Wunschliste ist Eure Anlaufstelle für App-Deals / © Screenshot: AndroidPIT

App-Deals: Android-Apps billiger beziehen

Im Internet ist keine Kraft bemerkenswerter als die Schwarmintelligenz. Mein Geheimtipp bei der Recherche nach spannenden Deals ist Reddit. Die so genannten Subreddits googleplaydeals und AndroidGameDeals habe ich Euch kurzerhand als Multireddit zusammengefasst. Hier geht's dorthin:

Die dort geposteten Spiele sind nach Beliebtheit sortiert und werden vor Ort diskutiert. Nicht selten antworten die App-Entwickler selbst auf Eure Fragen.

AppSales: Keinen App-Deal mehr verpassen

Die Wunschliste von Google Play hat einige Vorteile, Ihr müsst sie aber manuell pflegen und überprüfen. Die App AppSales nimmt Euch die Arbeit ab: AppSales beobachtet die Preisentwicklung von Apps im Play Store und zeigt aktuelle Angebote in einer Liste an. Highlights werden von den Entwicklern manuell kuratiert.

Außerdem könnt Ihr Eure Favoriten hinterlegen und Euch über Preissenkungen informieren lassen. Damit nicht genug: Ihr könnt in den App-Einträgen die Preisentwicklung der jeweiligen Apps einsehen. Für Schnäppchenjäger im Play Store ist AppSales fast unverzichtbar.

AppSales: Google-Play-Deals finden / © Screenshot: AndroidPIT

AppSales zeigt Euch aktuelle Deals nicht nur in einer Liste an. Ihr könnt nämlich auch die Preisentwicklung einzelner Apps beobachten. Dafür teilt Ihr eine App über das Teilen-Menü im Play Store und Ihr seht die Preisentwicklung der App. Ihr könnt sie dort auch auf Eure AppSales-Merkliste setzen und Ihr werdet benachrichtigt, wenn die App-Entwickler eine Rabattaktion starten.

AppsFree - Kurzzeitig Kostenlose Apps

Eine Alternative zu AppSales ist AppsFree. Auch diese scannt den Play Store auf Preisveränderungen und nennt Euch die wichtigsten Deals. Ihr könnt die Ergebnisse nach Rating oder Downloads filtern, damit nicht jede Mini-Änderung bei einer der vielen Trash-Apps in Eurem Deals-Stream auftaucht.

Bei AppsFree könnt Ihr die aktuelle Deals im Play Store gut filtern. / © Screenshots: AndroidPIT

Die App selbst ist kostenlos und finanziert sich mit Werbung. Die könnt Ihr jeweils für 24 Stunden deaktivieren, indem Ihr Euch ein kurzes Video abschaut.

Play-Guthaben verdienen mit der Google Umfrage-App

Da nicht all unsere Tipps dazu führen, dass Ihr Apps für Null Euro bekommt, haben wir einen weiteren Tipp für Euch. Ihr könnt kostenloses Play-Store-Guthaben bekommen mit der Google Umfrage-App.

Google stellt Euch in seiner Umfrage-App ab und zu Fragen wie "Wann waren Sie das letzte Mal bei Ikea?" oder "Spielen Sie Konsolenspiele?" und bedankt sich für Eure Antworten mit Guthaben, das Ihr im Play Store ausgeben dürft. Kollegin Sophia konnte damit schon zweistellige Beträge verdienen und auch Eric hat schon lange kein eigenes Geld mehr im Play Store ausgegeben.

Google Umfrage-App: Fragen beantworten und damit Play-Store-Guthaben verdienen. / © Screenshots: ANDROIDPIT

Ihr könnt die Umfrage immer nur auf einem Gerät auf einmal verwenden. Die Umfragen beziehen sich stets auf Orte in Eurem Bewegungsprofil und dienen einer anonymen Verhaltensanalyse. Kapazitäten für Umfragen verkauft Google an Unternehmen wie Red Bull weiter, die ihrerseits mitunter recht umfangreiche Fragebögen an Euch versenden.

Welche Wege beschreitet Ihr, um Geld im Play Store zu sparen?