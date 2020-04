Android und iOS verbündet: Das Ende einer Rivalität

Tim Cook trat das Erbe von Steve Jobs an und führte auch die Rivalität zu Google fort. In einem Interview gegenüber dem US-Talkmaster Charlie Rose erklärte der Apple-Chef, der Geist des Gründers verbleibe für immer in der Unternehmens-DNA. Das unterstrich er mit der Aussage, Apple habe nur einen einzigen Konkurrenten: Google. Rivalen wie Samsung lieferten nur die Hardware für ein Betriebssystem, das letztendlich von Google stamme.

Ein Jahr später benutzte Apple seinen damals noch recht jungen Sprachassistenten Siri, um der Rivalität zu Google eine Stimme zu verleihen. 2012 erblickte Googles Datenbrille "Glass" das Licht der Welt. Was Apple von dem Gadget hielt, konnten iPhone-Nutzer damals per Siri-Sprachbefehl erfahren. So antwortete der Apple-Assistant beispielsweise auf den Google-Sprachbefehl "Ok, Glass" mit Sticheleien: "Nur damit du Bescheid weißt, Zwinkern bringt bei mir nichts", oder "Ich glaube, das Glas(s) ist halb leer". Außerdem warnte Siri davor, sich das iPhone um den Kopf zu schnallen. Diese Sticheleien hätten Steve Jobs mit Sicherheit gefallen. Google ließ sich auf den Rosenkrieg ein und ließ Google Glass kontern: "Googles Sprachsuche hört mich nicht nur, sie versteht mich auch."

Der als impulsiv bekannte Apple-Vater soll in einer E-Mail an Google-Mitbegründer Sergey Brin gewettert haben: "Wenn Ihr einen einzigen dieser Leute einstellt, bedeutet das Krieg!" Dabei bezog er sich auf Google-Pläne, das Entwickler-Team von Apples eigenem Safari-Browser übernehmen zu wollen. Google soll die Übernahme zur Weiterentwicklung des Chrome-Browsers geplant haben. So kurz vor der Vorstellung des ersten iPhones begann es zwischen den Tech-Giganten zu kriseln. Jobs soll zu dieser Zeit bereits von Googles Entwicklung eines eigenen mobilen Betriebssystems gewusst haben.

Apple und Google kamen vor langer Zeit ganz gut miteinander aus. Man hatte sich gemeinsam gegen Microsoft verschworen. So bastelte man im Hause Google an Apps für Apples bahnbrechende iPhones. Doch schon lange bevor erste Smartphones mit iOS oder Android das Licht der Welt erblickten, herrschte eine mehr oder weniger ernste Rivalität zwischen Google und Apple. Der erste Bruch zwischen beiden Unternehmen wird mit einem Zitat von Apple-Urgestein Steve Jobs verdeutlicht.

Plötzlich funktioniert die plattformübergreifende Kommunikation zwischen iOS und Android – per Bluetooth sollen Bewegungsdaten beider Lager verschlüsselt ausgetauscht werden können. Damit will man Behörden und Gesundheitsorganisationen ermöglichen, eine zuverlässige Kontaktverfolgung bereitzustellen. Auch eine gemeinsame App sei in Planung. Wir nehmen diese Neuigkeiten zum Anlass, uns die Rivalität zwischen Google und Apple noch mal auf der Zunge zergehen zu lassen.

2019: Google stichelt gegen iPhone X

Doch auch wenn es scheint, dass vor allem Apple nie über die Entwicklung von Android hinweggekommen ist, spielt der Suchmaschinenbetreiber das Spielchen mit. Mit einer unterhaltsamen Marketing-Aktion stichelte Google im vergangenen Jahr gegen Apple. Man platzierte in mehreren Städten zwei Plakate an Hauswänden. Oben zeigte sich ein unterbelichtetes Motiv mit dem Schriftzug "iPhone X" und dem Preis von 999 Dollar. Gleich darunter befand sich der Schriftzug "Pixel 3a" und "399 Dollar" auf dem selben Motiv, nur deutlich besser belichtet. Damit stichelte Google gegen die deutlich teurere Apple-Technik, die vergleichsweise schlechtere Foto-Ergebnisse liefert. Ob sich Smartphones vergleichen lassen, in denen zwei Jahre Entwicklungszeit liegen, ist jedoch fraglich. Google stichelte mit mehreren solcher Gegenüberstellungen im vergangen Jahr gegen Apples iPhone X. Man vermutet, dass Google den Begriff "iPhone XS" nicht für die Marketing-Strategie verwenden konnte, aber eigentlich das damals aktuellste iPhone ansprechen wollte.

2019: Apple und Google arbeiten an gemeinsamem Smart-Home-Standard

Trotz allem scheint 2019 das Jahr gewesen zu sein, in dem beide Unternehmen ihrer Rivalität erstmals seit Jahren für den guten Zweck, nämlich technologischen Fortschritt, in den Hintergrund drängten. Im Dezember vergangenen Jahres gaben Apple und Google mit Amazon und Zigbee bekannt, an einem gemeinsamen Smart-Home-Standard zu arbeiten. Das Project Connected Home over IP zielt darauf ab, die Entwicklung für Produkthersteller zu vereinfachen und die Kompatibilität plattformübergreifend für Nutzer von Smart-Home-Produkten zu vereinfachen. Dafür haben die teilnehmenden Unternehmen eine interdisziplinäre Arbeitsgruppe definiert, die einen Open-Source-Ansatz für die Entwicklung und Implementierung eines einheitlichen Verbindungsprotokolls verfolgen soll. Man arbeitet also wieder gemeinsam an einem Nutzer-Mehrwert.

2020: iOS und Android Hand in Hand für den guten Zweck

Ganz romantisch gesehen ist es das schwere Jahr 2020, das Apple und Google endgültig und näher denn je zusammenrücken lässt, um einem weltweit grassierenden Virus den Kampf anzusagen. Auch nüchtern betrachtet waren Android und iOS sich noch nie so nah. Eine direkte Kommunikation per Bluetooth ist ab Werk nicht möglich. Wie oft Nutzer von Android- und iOS-Smartphones sich über die erschwerten Share-Möglichkeiten zwischen beider Plattformen beschwert haben, lässt sich nur schätzen. Dass wohl vor allem Apple sich gegen eine Kompatibilität gesträubt hat, dürfte klar sein. Immer stand die vermeintliche Sicherheit von Apples Betriebssystemen im Fokus, das durch das offene – und anfälligere – Android seine Nutzer nicht gefährden sollte. In den vergangenen Jahren verlor das Unternehmen aber aufgrund mehrerer Sicherheitslücken an Glaubwürdigkeit mit diesem Ansatz.

Dass die Kooperation zur Entwicklung einer Bluetooth-Schnittstelle zwischen Android und iOS aber das kurzfristige Ende der Rivalität bedeutet, heißt selbstverständlich nicht, dass iOS und Android künftig auch darüberhinaus besser miteinander auskommen werden. Doch allein die Vereinigung zweier ewiger Rivalen sollte uns Endverbrauchern ein Anreiz sein, das Bashing endlich aufzugeben und uns in unserer gemeinsamen Leidenschaft zu verbinden: mitreißende Technologien. Ich bin bereit für diese Fanfreundschaft.

