Android-Smartphone einrichten: Die ersten Schritte

Ihr haltet Euer erstes Android-Smartphone in den Händen und wollt am liebsten sofort loslegen? Zuerst müsst Ihr das Gerät einrichten - ein Kinderspiel, wenn man bereits Erfahrungen mit Android hat. Typische Fragen bei der Smartphone-Einrichtung klären wir gleich hier.

Bei Android ist fast jedes Smartphone etwas anders, weil die Hersteller die Software auf ihren Geräten anpassen. Der Einrichtungsassistent sieht jedoch bei allen Modellen weitgehend gleich aus. Dieser stellt Euch vor ein paar Entscheidungen, die wir mit Euch zusammen erörtern. Anschließend helfen wir Euch bei den ersten Schritten danach. Dabei klären wir die wichtigen Fragen, zu denen Ihr auch direkt springen könnt:

Der Einrichtungsassistent

Beim ersten Einschalten solltet Ihr Eure SIM-Karte und ein WLAN-Passwort bereithalten, denn für einige Schritte der Einrichtung wird ein Internetzugang benötigt. Euer Smartphone wird sich mit Google und eventuell mit dem Hersteller Eures Smartphones verbinden. So werden Zusatzfunktionen freigeschaltet, auf die wir im folgenden Punkt eingehen.

Richtet Konten ein und kopiert Daten vom vorherigen Handy. / © AndroidPIT

1. Große Frage: Google-Konto einrichten/anmelden?

Damit Samsung, Huawei, Sony und die anderen Hersteller das Betriebssystem Android kostenlos von Google bekommen, müssen sie einige Google-Apps vorinstallieren. So fragt der Einrichtungsassistent, ob Ihr ein kostenloses Benutzerkonto bei Google einrichten wollt.

Mit Google-Konto ist Euer Android-Smartphone erheblich nützlicher. / © ANDROIDPIT

Das Google-Konto bietet wichtige Vorteile für Euch:

Apps aus dem Play Store

Mit dem Google-Konto dürft Ihr auf den Play Store zugreifen. Dieser beinhaltet Apps zum Download, also Programme, die zusätzliche Funktionen für das Smartphone bieten. Außerdem erhaltet Ihr über den Play Store die Updates für die Apps. Auf die Apps an sich gehen wir weiter unten ein.

Im Play Store bekommt Ihr Eure Apps. / © ANDROIDPIT

Wenn Ihr bereits ein Google-Konto habt, könnt Ihr Euch jetzt damit anmelden. Als Google-Konto könnt Ihr etwa Eure GMail-Adresse verwenden oder auch das Konto, das Ihr vor Jahren mal bei YouTube angelegt habt. Anderenfalls tippt Ihr auf Nein und erstellt kostenlos ein neues Konto mit einer bestehenden oder einer neuen E-Mail-Adresse. Einmal eingerichtet, fragt Google nach Zahlungsmitteln (für etwaige spätere Play-Store-Käufe) und persönlichen Daten. Beide Fragen dürft Ihr abblocken und überspringen:

Ihr müsst Google nicht Euer Geld geben oder verraten, wo Ihr seid. / © ANDROIDPIT

Verbesserter Diebstahlschutz

Durch die Verwendung eines Google-Kontos habt Ihr Zugriff auf den Webdienst Android-Gerätemanager. Dieser ist hilfreich, wenn Ihr Euer Handy verlegt habt. Er kann es aus der Ferne klingeln lassen, sperren, löschen oder zurücksetzen, sofern es noch eingeschaltet und mit dem Internet verbunden ist.

Mit Google könnt Ihr auch Euer Smartphone wiederfinden. / © AndroidPIT

Zusätzlich wird mit dem Google-Konto eine Reaktivierungssperre gesetzt. Wenn ein Dieb Euer Smartphone im Wiederherstellungsmodus auf Werkseinstellungen zurücksetzt, wird es nach dem ersten Start nach Eurem Google-Konto verlangen. Kennt der Dieb es nicht, kann er mit Eurem Smartphone so schnell nichts anfangen.

Kostenloses Backup Eurer Kontakte, Termine, E-Mails und mehr

Als Internet-Dienstleister liegt es nahe, dass Google Eure Internet-basierten Aktivitäten aufzeichnet, sichert und synchronisiert. Durch das Google-Konto erhaltet Ihr von mehreren Geräten aus Zugriff auf Eure Kontakte, E-Mails, Browser-Lesezeichen, Termine, Fotos und Dateien.

Damit ist ein großer Teil wichtiger Daten doppelt gesichert, falls Euer Gerät einmal abhanden kommt oder Ihr ein neues Gerät einrichten wollt. Wie Ihr weitere Backups oder Daten wiederherstellt, erklären wir Euch weiter unten.

Alternativen zum Google-Konto

Manche Hersteller wie Samsung oder Huawei fragen Euch bei der Anmeldung auch, ob Ihr einen Extra-Account anlegen wollt. Das beinhaltet meist auch alternative Dienste zum Diebstahlschutz oder zur Sicherung Eurer Kontakte. Bei der Suche nach neuen Apps oder App-Updates seid Ihr jedoch quasi auf Google angewiesen: Es gibt zwar seriöse Alternativen zum Play Store, keine bietet aber den selben Umfang. Huawei und Samsung installieren einen eigenen Appstore auf ihren Smartphones vor, in dem meist einige Anwendungen zu finden sind, die es bei Google nicht gibt. Dafür ist das Hersteller-Konto nötig, Ihr könnt aber auch gut ohne auskommen.

Frage 2: Wie übertrage ich meine alten Daten?

Wir gehen davon aus, dass Ihr schon vorher ein Smartphone hattet. So stellt sich die Frage, wie man die Daten von dem einen auf das andere Smartphone überträgt. Wir haben einige Szenarien durchgearbeitet. Dabei ist ein umfangreicher Artikel entstanden:

Frage 3: Was mache ich als erstes?

Displaysperre einrichten

Damit nicht jeder Euer Handy verwenden kann, solltet Ihr es mit einer PIN, einem Passwort oder einem Muster schützen. Außerdem haben mittlerweile fast alle Smartphones einen Fingerabdrucksensor, sodass das sichere Entsperren bequem wird. Auch die Möglichkeit der Gesichtsentsperrung ist mittlerweile verbreitet. Wichtig zu wissen: Wenn Ihr euch für eine sogenannte biometrische Entsperrung entscheidet, müsst ihr auch eine PIN, ein Passwort oder ein Muster als Fallback-Lösung einstellen. So vermeidet Ihr, dass ihr euer Handy mal nicht entsperren könnt, weil ihr feuchte Finger habt oder das Handy im Dunkeln das Gesicht nicht erkennt.

Fast alle Smartphones bieten heutzutage einen Fingerabdrucksensor. / © AndroidPIT

Die Displaysperre hat auch weitere Vorteile, die wir in einem separaten Artikel erörtern. Vorsicht: Für den Fall, dass Ihr einmal Euer Passwort vergessen solltet, solltet Ihr Ausweichmöglichkeiten bereithalten. Die legitimen Methoden erklären wir Euch ebenfalls separat:

Updates installieren

Euer Smartphone ist vermutlich ständig mit dem Internet verbunden. Somit ist es theoretisch auch immer angreifbar. Schützt Euch, indem Ihr Betriebssystem-Updates regelmäßig installiert. Etliche Hersteller liefern diese monatlich. Somit werdet Ihr wahrscheinlich schon kurz nach der Einrichtung Eures neuen Smartphones mit Updates konfrontiert werden. Installiert sie bis zum letzten, um auch die jüngsten Sicherheitslücken zu schließen. Gerade bei Handys, die schon etwas länger auf dem Markt sind, kann das einige Zeit dauern - nehmt sie Euch.

Lasst Updates nicht links liegen. / © ANDROIDPIT

Apps einrichten

Beginnt damit, die für Euch wichtigen Apps zu installieren. Eine Auswahl guter Play-Store-Apps haben wir für Euch im Laufe der Jahre zusammengestellt. Auch an Spielen steht Euch im Play Store einiges zur Auswahl. Zahlreiche Apps sind bereits auf dem neuen Smartphone vorinstalliert. Da wären zum einen die diversen Programme des Herstellers, die sich oft nicht entfernen lassen, Systemressourcen verbrauchen und selten die optimalen App-Lösungen sind. Ihr könnt sie deaktivieren und so ein wenig Platz und Ordnung schaffen.

Hintergrundbild, Klingelton und so weiter ändern

Gebt dem Smartphone eine persönliche Note. Ein neues Hintergrundbild, ein anderer Klingelton oder gleich ein anderer Launcher verleihen Eurem Smartphone einen komplett neuen Look. In einem separaten Artikel zeigen wir Euch, wo Ihr Hintergrundbilder, Klingeltöne und Launcher findet und welche wir empfehlen:

Ihr solltet Google Fotos nutzen. / © ANDROIDPIT

Foto-Uploads aktivieren

Eine von Googles vorinstallierten Apps und Diensten ist Fotos. Die App bietet Euch an, Eure Fotos bei Google zu speichern. Das hat zwei Vorteile: Zum einen könnt Ihr so geschützte Fotos nicht mehr mit dem Smartphone verlieren. Zum anderen könnt Ihr die Bilder nach dem Upload vom Smartphone löschen und auf dem Handy Speicherplatz für neue Fotos freigeben. Sind die Bilder 12 Megapixel oder kleiner, speichert Google für Euch unendlich viele davon auf seinen Servern. Der Clou: Die Bilder werden automatisch verschlagwortet und lassen sich einfach durchsuchen.

Die Schlagwortsuche funktioniert mit Google Fotos (rechts) gut, auch auf Deutsch. / © AndroidPIT

Frage 4: Was mache ich danach?

In den laufenden Monaten wird sich das Verhalten Eures Gerätes verändern. Der Speicher wird vielleicht volllaufen, es könnte gestohlen werden, die Akkulaufzeit könnte sich verschlechtern. Diese Probleme sind lös- oder behandelbar, wenn Ihr unsere Ratschläge in den verlinkten Artikeln beachtet. Auch eine Frage, die sich viele interessierte Android-Nutzer stellen:

Fazit

Nach dem Einrichtungsassistenten präsentiert sich Android in all seiner Offenheit. Jedem von Euch ist selbst überlassen, was er aus seinem Smartphone macht: Ein Navigationsgerät? Einen Pokémon-Sucher? Eine Kamera? Einen MP3-Player mit Telefonfunktion? Was ist die Hauptaufgabe Eures neuen Smartphones? Erzählt uns gerne die Story Eures Smartphones im Kommentarbereich.

Dieser Artikel wurde im August 2019 überarbeitet und im Dezember 2019 ergänzt. Ältere Kommentare wurden nicht gelöscht und können daher aus dem Zusammenhang gerissen erscheinen.