USSD: Diese Zifferncodes aktivieren versteckte Funktionen Eures Smartphones

USSD-Codes sind nicht nur versteckte Codes, die Nerds und Tüftlern weiterhelfen. Sie bieten auch Schnellzugriff auf nützliche Zusatzfunktionen Eures Smartphones. Die wichtigsten Codes und was sich hinter ihnen verbirgt, beschreiben wir Euch an dieser Stelle.

Was sind diese Versteckten-Codes für Android?

USSD-Codes

Hinter den USSD-Codes verbergen sich nicht die eigentlichen versteckten Codes, sodass wir hier zunächst eine Unterscheidung machen müssen. Hinter USSD verbirgt sich der Begriff "Unstructured Supplementary Service Data", also unstrukturierte Service- und Steuerbefehle. Diese senden ein Signal über eines der Mobilfunknetze und erhalten aus der Ferne eine Antwort; dann bekommt Ihr beispielsweise mitgeteilt, wie viel Prepaid-Guthaben Euch noch verbleibt, oder ob Eure Mailbox aktiviert ist.

Um die Codes einzutippen, öffnet Ihr einfach Eure Telefon-App und holt die Zifferntaste in den Vordergrund. Die üblichen USSD-Codes beginnen mit einem Stern ("*") oder einer Raute ("#") und enden mit einer Raute. Eine aktuell gepflegte Liste der wichtigsten Codes für die Provider im deutschsprachigen Raum wird auf Wikipedia gepflegt. Ansonsten liefern die Provider eigene Listen der Codes.

Es ist immer kostenlos, diese Codes zu verwenden, egal, wo Ihr Euch befindet. Doch die USSD-Codes haben auch ihre Schattenseiten: 2012 kam es zum Beispiel einmal vor, dass das Samsung Galaxy S2 und etliche andere Smartphones aus der Ferne zurückgesetzt werden konnten. Denn man konnte damals auf einen Telefonnummer-Link tippen, der auf einer Website eingebettet wurde, und dann löste ein Android-Code das Zurücksetzen auf Werkseinstellungen aus. Aus diesem Designfehler hat man freilich gelernt, doch zeigt sich, dass es diese kleinen Ziffernkombinationen ganz schön in sich haben. Und das wird nicht weniger explosiv mit den Codes aus dem kommenden Abschnitt.

Die wichtigsten USSD-Codes:

Prepaid-Guthaben einsehen, Telekom oder Vodafone: *100#✆

Prepaid-Guthaben einsehen, O2: *101#✆

Eigene Nummer abfragen, Telekom: *135#✆

Mailbox bei langem Klingeln abschalten, Telekom oder O2: ##61#✆

Einmalige Unterdrückung der Rufnummer: #31#Telefonnummer✆

Status der Rufnummerunterdrückung: *#31#✆

Jede SIM-Karte wird durch den PIN vor Missbrauch durch unbefugte Dritte geschützt. Aber nicht immer ist die vorgegebene PIN gut zu merken oder besonders sicher. Also ändert die PIN mit diesem USSD-Code:

PIN der SIM ändern: **04*[alte PIN]*[neue PIN]*[neue PIN]#

Die System-Codes in Android

Mit einer minimal veränderten Form, nämlich einem "*#" oder "##" am Anfang, bietet Android auch eigene System-Codes. Diese greifen direkt auf das Android-System zu (wer hätte das geahnt?) und bedürfen daher keinerlei Verbindung nach außen. Außerdem werden sie nicht erst durch Drücken des grünen Hörers, sondern schon nach dem Drücken der abschließenden "#" oder "*" ausgeführt. Eure IMEI bekommt Ihr dann so:

*#06#

Was Euch hoffentlich auffällt, ist, dass der Code nicht mehr automatisch von Eurer Telefon-App ausgeführt wird. Und das ist auch ganz gut so. Denn genau über einen solchen Link konnte man damals das Telefon seiner schlimmsten Feinde komplett zurücksetzen, wenn man wollte.

Im Folgenden findet Ihr eine Liste vor, die etliche Android-Codes beinhaltet, die wir finden konnten. Eine Warnung vorab: Nicht jeden dieser Codes wollt Ihr wirklich selbst ausprobieren, denn manche von ihnen löschen all Eure Daten. Andere Codes öffnen Euch Menüs, deren Inhalt sich selbst unserer Kenntnis entzieht. Wenn Ihr also nicht exakt wisst, was Ihr tut, dann tut es besser gar nicht.

Liste der GSM-Codes: Info-Codes Code Funktion *#06# Telefon-IMEI anzeigen *#0*# Infomenü (nicht auf allen Smartphones) *#*#4636#*#* Infomenü *#*#34971539#*#* Kamera-Info *#*#1111#*#* Version der FTA-Software *#*#1234#*#* Version der PDA-Software *#12580*369# Software- und Hardware-Info *#7465625# Zeigt den Sperrstatus des Gerätes an *#*#232338#*#* Zeigt die MAC-Adresse des Gerätes an *#*#2663#*#* Zeigt die Touchscreen-Version *#*#3264#*#* Zeigt die RAM-Version *#*#232337#*# Zeigt die Bluetooth-Adresse des Gerätes *#*#8255#*#* Zeigt den Google-Talk-Status *#*#4986*2650468#*#* Zeigt Telefon-Hardware- und PDA-Info *#*#2222#*#* Zeigt FTA-Info *#*#44336#*#* Zeigt Firmware-Info und Changelog

Backup-Codes Code Funktion *#*#273282*255*663282*#*#* Backup aller Medien-Verzeichnisse

Testcodes Code Funktion *#*#197328640#*#* Testmodus *#*#232339#*#* WLAN-Test *#*#0842#*#* Test von Helligkeit und Vibration *#*#2664#*#* Touchscreen-Test *#*#232331#*#* Bluetooth-Test *#*#7262626#*#* Feldtest *#*#1472365#*#* GPS-Schnelltest *#*#1575#*#* GPS-Volltest *#*#0283#*#* Paket-Loopback-Test *#*#0*#*#* LCD-Test *#*#0289#*#* Audio-Test *#*#0588#*#* Näherungssensor-test

Einstellungs-Codes Code Funktion *#9090# Diagnose-Einstellungen *#301279# Einstellungen für HSDPA und HSUPA *#872564# Logging-Einstellung für den USB-Port

Entwickler-Codes Code Funktion *#9900# System Dump ##778 (und grüner Hörer) EPST-Menü zeigen

Herstellerspezifische Codes: Motorola Code Funktion ##7764726 Verstecktes Droid-Menü

Herstellerspezifische Codes: HTC Code Funktion *#*#3424#*#* HTC-Testprogramm ##786# Menü zum Zurücksetzen des Telefons ##3282# EPST-Menü ##3424# Diagnosemodus *#*#8255#*#* Google-Talk-Monitoring ##33284# Feldtest ##8626337# Vocoder starten *#*#4636#*#* HTC-Infomenü

Herstellerspezifische Codes: Samsung Code Funktion *#0*# Testmenü *#0228# Akkuinformationen *#34971539# Kamera-Firmware-Informationen *#0011# GSM-Informationen

Weitere GSM-Codes Code Funktion *#7780# Auf Werkseinstellungen zurücksetzen *2767*3855# Zurücksetzen und Daten löschen *#*#7594#*#* Telefon ausschalten *#*#8351#*#* Zeichnet gewählte Telefonnummern auf #*#8350#*#* Hört auf mit der obigen Aufzeichnung

Finger Weg von diesen Codes Code Funktion *#*#7780#*#* Löscht die Datenpartition *2767*3855# Formatiert den Flash-ROM

Bei diesen Codes solltet Ihr genau aufpassen, da diese Euer Gerät erst einmal unbrauchbar machen. Nutzt diese also wirklich nur, wenn Ihr Euch über die Konsequenzen im klaren seid.

Geheim-Codes für das iPhone

Auch unter iOS gibt es einige Systemcodes, die verschiedene Auswirkungen vom einfachen Abfragen der IMEI oder der eigenen Rufnummer bis hin zur Qualitäts-Modifikation bei Anrufen. Hier kommt eine Auswahl an iOS-Codes

iOS-Systemcodes Code Funktion *#06# IMEI anzeigen *135# eigene Rufnummer anzeigen *3001#12345#* Informationen zum aktuell verwendeten Netz (Field Test) *646# Infos zu ein- und ausgegangenen Telefonaten *3370# Sprachqualität erhöhen (EFR-Modus) #3370# EFR ausschalten *4720# oder #4720# Sprachqualität verringern (Akkulaufzeit erhöhen) *#5005*86# Mailbox-Rufnummer anzeigen #31# vor gewählter Telefonnummer eingeben - die eigene Rufnummer wird für das Gespräch unterdrückt #43# Anklopfen deaktiveren *43' Anklopfen wieder aktivieren

Welche Codes sind für Euch besonders praktisch? Berichtet in den Kommentaren von Euren Entdeckungen und teilt uns gerne mit, wenn Ihr auf neue Codes stoßt!