Android 11: Was uns erwartet und was wir uns noch wünschen

Wahrscheinlich läuft auf eurem Androiden noch nicht einmal Android 10 und dennoch sind die Arbeiten am Nachfolger bereits in vollem Gange. Android 11 wird vermutlich wieder im Spätsommer 2020 veröffentlicht und ab Frühling wird es die ersten Preview-Versionen geben. Wir geben euch einen Überblick zur einigen erwarteten Features und sagen euch, wann ihr etwa mit einer Beta rechnen könnt.

Inhalt:

Die Beta Version wurde bisher stets irgendwann im März veröffentlicht und für bestimmte Smartphones zugänglich gemacht. Dieser Termin rückte aber in den letzten Jahren immer weiter an den Februar ran. Genügend Gerüchte um das neue Betriebssystem gibt es bereits, nun bringt Google selbst neuen Wind in die Diskussionen. So weist googlewatchblog.de darauf hin, dass gestern Abend (wenn auch nur für wenige Stunden) "eine Webseite für die Android 11 Developer Preview online" war. Kaum, dass diese von findigen Leuten entdeckt wurde, wurde sie aber auch schon wieder entfernt. Stattdessen führt der Link jetzt zur Android-10-Webseite.

Bei den Informationen, die die Webseite zeigte, handelte es sich anscheinend nur um eine Kopie, die von der alten Android-10-Webseite gemacht wurde. Verwiesen wurde hier beispielsweise auf einen verbesserten Datenschutz und die Foldable-Unterstützung, die aber bereits Features von Android 10 sind. Daneben wurde angegeben, dass die Preview auf jedem Google Pixel installiert werden kann. Dies ist für Android-11s erste Generation allerdings nicht möglich.

Zu sehen war also nicht viel. Die ungewollte Veröffentlichung der Seite könnte aber darauf hindeuten, dass bei Google schon eifrig an dem Preview gearbeitet wird und wir uns vielleicht auf ein früheres Erscheinungsdatum freuen können. Auf der anderen Seite haben Leaks zum Erscheinungsdatum bisher nie viel über den tatsächlichen Starttermin ausgesagt. Es bleibt also weiterhin spannend.

Android 11 Developer Preview mit Android 10 Features. / © GoogleWatchBlog

Android 11: Wann erscheint es?

Android 10 wurde im September dieses Jahres veröffentlicht und im Moment ist die aktuelle Version auf den meisten Smartphones noch nicht mal verfügbar, abgesehen von einigen Flaggschiffen, die aktuell das Update bekommen und weiteren raren Modellen, die es bereits vom Start weg aufgespielt haben - etwa das Huawei Mate 30 Pro. Ein sicheres Erscheinungsdatum kennt wahrscheinlich noch nicht mal Google selbst.

Auf der Entwicklerkonferenz Google I/O im Mai werden voraussichtlich offiziell einige der Features von Android 11 vorgestellt werden. Danach wird Google anfangen eine erste öffentliche Beta-Version der nächsten Android-Version herauszugeben - sehr wahrscheinlich (nur) für die eigenen Smartphones der Pixel-Reihe. Nach einigen weiteren Beta-Versionen wird dann das finale Android 11 - wenn man sich die Erscheinungstermine der Vorgängerversionen anschaut - wahrscheinlich zwischen August und September offiziell veröffentlicht.

Also, die Beta von Android 11 wird voraussichtlich erstmal nur für die Google eigenen Smartphones verfügbar sein, also Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixel 3, Pixel 3 XL, Pixel 3a, Pixel 3a XL, Pixel 4 und Pixel 4 XL.

App-Speicher geschützt, Bluetooth aktiv im Flugmodus, endlich Multi-Screen-Screenshots / © AndroidPIT

Android 11: Geleakte Features

Natürlich wird erst die finale Version von Android 11 alle Funktionen enthüllen, aber einige Funktionen sind bereits durchgesickert.

Scoped Storage

Eigentlich sollte es bereits unter Android 10 scharf geschaltet werden, wurde dann aber im Verlauf der Beta-Tests aus der aktuellen Version gestrichen: Scoped Storage. Mit der neuen Funktion soll jede App ihren eigenen und vor anderen Apps geschützen Speicherbereich haben können (die Sandbox). Der Zugriff auf den allgemeinen Gerätespeicher wird zudem eingeschränkt. Bisher kann im Prinzip jede App auf den Speicher einer anderen App zugreifen und im schlechtesten Fall Daten abgreifen. Mit Scoped Storage sollte das also der Vergangenheit angehören und Android würde sich ein wenig in Richtung iPhone-Betriebssystem und dessen Restriktionen hin entwickeln.

Bluetooth im Flugmodus

Wie im XDA-Entwicklerforum zu lesen ist, soll sich im Quellcode von Android 11 (vermutlich eine sehr frühe nicht öffentliche Beta) ein Hinweis finden, dass beim Aktivieren des Flugmodus Bluetooth aktiv bleibt. Für viele ist das vielleicht nicht der Burner, aber wenn ich mir vorstelle, dass ich dann ohne Unterbrechung weiter Musik hören kann - über meine Bluetooth-Kopfhörer - sobald ich den Flugmodus einschalte, bin ich zumindest zufrieden. Auch hier würde sich Google übrigens ein wenig dem Betriebssystem des iPhone annähern.

Bisher funktionierten Flugmodus und Bluetooth zwar auch parallel, allerdings schaltete das Aktivieren des Flugmodus auch Bluetooth ausm, was dann manuell wieder aktiviert werden musste. Die Lösung hierfür ist also eher eine Usability-Sache.

Scrollable Screenshots

Mit einem Tweet macht der Google-Mitarbeiter Dave Burke auf eine weitere mögliche Funktion aufmerksam, eine (endlich) verbesserte Screenshot-Funktion: Scrollable Screenshots. Wenn ihr einen WhatsApp-Chat-Verlauf als Screenshot haben wollt und der geht aber über mehrere Seiten/Screens, dann müsst ihr jedes Mal einen neuen Screenshot machen oder auf alternative Apps zurückgreifen. Sollte der Google-Ingenieur Burke mit seinem Team, die neue Funktion ins finale Realease von Android 11 retten können, dann geht das in Zukunft mit Bordmitteln. Endlich und Danke!

We've added scrollable screenshots to the hopper for Android R and hopefully can land it in that release. Make it so @dsandler :) — Dave Burke (@davey_burke) May 17, 2019

Android 11: Was wir uns wünschen

Android Beam ist tot, es lebe Android Beam 2.0

Generell wünschen wir uns ein funktionierendes, sicheres und flinkes Android mit den wichtigsten Funktionen an Bord. Manches wird anscheinend in Zukunft restriktiver und manches komfortabler und einen praktischen Wunsch haben wir auch: Android Beam, komm zurück!

Mit Android Beam konntet ihr auf früheren Android-Versionen zwischen zwei Geräten mit NFC (Near Field Communication) und Bluetooth Daten schnell austauschen - Smartphone knutscht Smartphone, um es mal bildlich darzustellen.

Auch wenn Android Beam von Google beerdigt wurde, wäre doch eine neue Version angebracht. Wenn ich mir die Konkurrenz von Apple ansehe mit AirDrop, bin ich schon etwas neidisch, wie einfach dort ein Foto oder Kontakt mal eben schnell zwischen zwei iPhones (und via WLAN und Bluetooth) ausgetauscht wird.

Was wünscht ihr euch oder was erwartet ihr von Android 11? Schreibt es uns in die Kommentare!