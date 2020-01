Android 10: Update-Überraschung für Galaxy S9

Verwirrung für Besitzer des Samsung Galaxy S9: Wir haben vergangene Woche berichtet, dass Samsung die langersehnte Aktualisierung auf Android 10 erst mal auf Eis legt. Mit einem Update sollten Nutzer des Galaxy-Smartphones nicht vor März rechnen. Nun berichten die ersten Kollegen vom Erhalt des Updates. Ist bei Euch noch keine Aktualisierung in die Benachrichtigungen gepusht worden, könnt Ihr auf Eurem Samsung Galaxy S9 und Galaxy S9+ manuell nachsehen, ob das Update verfügbar ist.

Gebt dazu ganz einfach in der Suche “Software” oder “Update” ein. Ihr könnt dann direkt in den entsprechenden Menüpunkt wechseln und Euer Handy nach einem verfügbaren Update suchen lassen. Das Update auf Android 10 ist knapp 2 GB groß; Ihr solltet bei einem kleinen Datenplan also mit einem stabilen WLAN-Netzwerk verbunden sein, wenn Ihr den Download-Button betätigt.

Android 10 für Galaxy S9: Das erwartet Euch

Mit Android 10 kommen einige Neuerungen auf das Galaxy S9 und das größere Galaxy S9+. So erhaltet Ihr dank der überarbeiteten Benutzeroberfläche One UI 2 nicht nur optisch einen frischen Systemanstrich. Das Update bringt auch einige neue Features, wie den Dunkel-Modus. Der Dark Mode für WhatsApp steht übrigens auch bereits in den Startlöchern - nicht alle Apps werden nach dem Update auf Android 10 in schummrigem Grau dargestellt.

Neue Gesten sollen Euch das Navigieren vereinfachen und neue “Digital Wellbeing”-Funktionen sind ebenfalls Teil der Aktualisierung. Hier der Changelog von Samsung im Überblick:

Dark Mode

Dunkle Hintergründe, Widgets und Alarme bei eingeschaltetem Darkmodus

Überarbeitete App Icons und Systemfarben

Verbessertes Layout bei Buttons und Schriften für weniger Platzverschwendung auf dem Bildschirm

Flüssigere Animationen

Neue Gestensteuerung mit verbesserter Navigation

“Digital Wellbeing”-Funktionen

Überarbeitete Kamera-App

Neue Schnittstelle zum Verbinden mit einem Windows-PC

Papierkorb für den Dateimanger

Habt Ihr das Update auf Android 10 auf eurem Galaxy S9 schon erhalten? Schreibt es uns in die Kommentare.