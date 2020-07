Alcatel 1S (2020) im Test: So schlägt sich das 100-Euro-Handy

Fazit: Höchstwahrscheinlich Euer nächster Fehlkauf

Lange habe ich überlegt, wem ich zum Kauf des Alcatel 1S raten würde. Denn eigentlich gefallen mir das Design und der schöne Bildschirm des günstigen Handys schon. Aber beides gibt es im nur 30 Euro teureren Alcatel 3L auch, und hier verbaut der Hersteller nicht nur mehr Arbeitsspeicher, sondern auch die Prozessorvariante mit schnellerer Taktung. Wer also Gefallen am Design findet oder mit Alcatel Erinnerungen an das Nostalgie-Handy Alcatel One Touch easy verbindet, der sollte unbedingt 30 Euro mehr ausgeben. Wie sich das Alcatel 3L im Vergleich schlägt, wird der Test in den kommenden Tagen zeigen.

Sind Euch Design und Hersteller egal, gibt es für ein bisschen mehr Geld aber noch bessere Alternativen. Der Aufpreis lässt sich dabei getrost als Langzeit-Investition rechtfertigen, denn lange zufrieden werdet Ihr mit dem Alcatel 1S womöglich nicht sein. Allen voran empfehlen wir im Preisbereich unter 200 Euro das Motorola G8 für 199 Euro. Dieses bietet ebenfalls einen 4.000-mAh-Akku und sogar eine zusätzliche Kamera. Motorola setzt zudem auf einen starken Snapdragon-655-Prozessor. Wem das G8 zu teuer ist, der findet mit dem Nokia 4.2 eine Alternative für nur 89 Euro. Weitere Details zu beiden Geräten findet Ihr auf den verlinkten Seiten und eine ausführliche Beratung in unseren Smartphone-Tipps unter 200 Euro.