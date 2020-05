BER-Bausimulator und mehr: Das sind unsere 5 Apps der Woche

Das Spiel bietet Euch viele Möglichkeiten, Euren politischen Eifer umzusetzen. So könnt Ihr radikale Reformen verabschieden, das Land besteuern, die Wirtschaft umgestalten und die dringendsten Probleme versuchen zu lösen – immer mit dem Blick darauf, sich nicht von den Wählern zu entfremden oder die Regierung in den Bankrott zu treiben. Kurz: ein Spiel mit auffallend provokantem Charakter.

Wer mehr will als fahren, dem bietet das Spiel neben der Rennstrecke einen Story-Modus, in dem Ihr zusammen mit den Fahrer-Helden versucht, den Piratikapitän Lodumani aufzuhalten.

Informationen zur App:

Aktualisiert am: 7. Mai 2020

Version: 1.0.8

Größe: vom Gerät abhängig

Android-Version: 4.4 oder höher

iOS-Version: 9.0 oder höher

In-App-Käufe: Ja

KartRider Rush+ könnt Ihr Euch im Play Store herunterladen.

KartRider Rush+ könnt Ihr Euch im App Store herunterladen.

BER Bausimulator

An der ewigen Baustelle, dem Berliner Flughafen, könnt Ihr Euch in diesem Spiel die Zähne ausbeißen. Das Ziel ist ganz einfach: Bringt das Bauvorhaben zu einem Ende – doch Vorsicht, das Spiel stammt aus den Händen des Satiremagazins Der Postillion. Einfach wird die ganze Sache für Euch also nicht und Ihr solltet schon genügend Nerven mitbringen. Ach, was sage ich da, einfach? Wahrscheinlich ist das Ziel unmöglich zu erreichen.

Dass der Postillion dem Spiel einen hohen Frustfaktor bescheinigt, solltet Ihr bei diesem Simulator im Übrigen nicht vergessen. Denn das Spiel hält, was der Postillion hier verspricht, und stellt Euch vor etliche Probleme, die Euch das Leben erschweren sollen. Als kleiner Bonus findet Ihr in dem Spiel einige alte und neue Meldungen vom Postillion. Wer sich selbst und seine Nerven also mal wieder zum Bersten reizen will, der findet hier eine gelungene App.