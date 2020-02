5 neue Apps und Spiele, die Ihr Euch anschauen solltet

Tipps:

Xbox Game Streaming (Preview)

Schon seit über einem Jahr geistern auch offizielle Informationen zu Microsofts Spiele-Streaming per Xbox herum. Nun wird es konkreter und greifbarer. Die entsprechende App landete im Play Store. An sich ist sie jedoch nutzlos, denn zunächst müsst Ihr ein paar Schritte beachten:

Ihr könnt Xbox-Spiele auf Eurem Android-Smartphone oder -Tablet über die Xbox-Game-Streaming-App spielen. Dabei wird es egal sein, ob Ihr im WLAN oder im Mobilfunknetz seid; bei letzterem empfiehlt sich jedoch ein Vertrag mit fettem Datenvolumen. Ihr könnt via Project xCloud (Preview) Spiele wie Gears 5 und Sea of Thieves in Konsolenqualität aus der Cloud streamen. Oder Ihr streamt Spiele von Eurer eigenen Xbox One per Xbox-Konsolenstreaming (ebenfalls Preview).

Der oben verlinkte MOGA-Clip zum Befestigen des Smartphones am Xbox-Controller gilt laut WindowsCentral als der beste.