4 Gründe dein Huawei P20 Pro nicht in Rente zu schicken!

Das Huawei P20 Pro kam bei uns im Frühling 2018 in die Läden - also vor anderthalb Jahren. Inzwischen sind der Nachfolger P30 Pro - ein wirklich gutes Gerät - und zahlreiche Konkurrenten mit teils besserer Ausstattung erschienen. Trotzdem gehört das Huawei P20 Pro noch lange nicht auf den Müll. Ich sag euch auch warum.

1. Es sieht gut aus

Das Huawei P20 Pro sieht mit seinem Design im Hochglanzfinish und der rückseitigen Triple-Kamera noch immer gut aus. Zwar hat es keine Tropfen-Notch (Kerbe für die Kamera) oder einen In-Display-Fingerabdrucksensor, auch der Trend zu Quad-Kamera oder 90-Hz-Display ging am P20 Pro vorbei. Aber es hat ein, wie ich finde, kompaktes klassisches Design und liegt gut in der Hand. Der Fingerabdrucksensor ist unterhalb des Displays und funktioniert zuverlässig.

Das Design wird nur getrübt durch den Fingerabdrucksensor unterm Display / © AndroidPIT

2. Die Leistung stimmt und es bekommt Android 10

Im Innern des Huawei P20 Pro arbeitet Huaweis HiSilicon Kirin 970, ein Prozessor mit einer sogenannten NPU ("Neural Processing Unit"), also künstlicher Intelligenz, die z.B. Objekte vor der Kamera erkennt und die richtigen Einstellungen zum Fotografieren auswählt. Dazu kommen 6 GB Arbeitsspeicher, was auch heute noch top ist. Apple packt in seine iPhones nach wie vor nicht mehr als 4 GB RAM.

Im Vergleich mit den neuen Prozessoren, dem Kirin 980 (Huawei P30 Pro) oder gar dem Kirin 990 (Mate 30 Pro) muss sich das Herz des Huawei P20 Pro natürlich geschlagen geben. Da die neuen Huawei-Smartphones aber zur Zeit ohne Google-Dienste auskommen müssen, sind sie für hiesige Kunden noch uninteressant. Und ganz ehrlich: Im Alltag werdet ihr nur selten das mehr an Performance neuerer Prozessoren vermissen. Ob Gaming, Streaming oder Fotografieren, die Leistung des P20 Pro reicht dafür dicke aus. Durch die 6 GB Arbeitsspeicher schafft das Schmuckstück auch Multitasking ohne zu murren, der Wechsel zwischen den Apps ist geschmeidig genug. Einzig und allein störend finde ich, wie Huawei in den Standardeinstellungen Apps im Hintergrund einschränkt, mitunter kommen dann zum Beispiel keine Benachrichtungen bei manchen Messengern (z.B. Signal) mehr durch, aber das könnt ihr anpassen - das betrifft aber alle Geräte mit EMUI 10 (Huaweis Benutzeroberfläche):

Das Huawei P20 Pro kam mit Android 8 (alias Oreo) auf den Markt und wurde inzwischen auf Android 9 (alias Pie) aktualisiert. Ein Update auf die aktuelle Version Android 10 wird bereits getestet und soll im März 2020 verteilt werden:

Übrigens solltet ihr euch keine Sorgen machen, was die Verfügbarkeit der Google-Dienste für das P20 Pro betrifft. Da das Huawei P20 Pro bereits vor Inkrafttreten des Embargos (USA gegen Huawei) auf dem Markt und von Google zertifiziert war, ist es von dem Embargo zum Glück nicht betroffen.

Android Pie ist drauf und Android 10 kommt 2020 / © AndroidPIT

3. Es macht gute Fotos

Das Kamera-Setup des Huawei P20 Pro ist auch heute noch überdurchschnittlich. Huawei arbeitet hier mit Leica zusammen. Auf der Rückseite sind drei Sensoren eingebaut:

RGB-Sensor mit 40 Megapixeln Auflösung und einer Blende von 1.8

RGB-Sensor mit 8 Megapixeln Auflösung und einer Blende von 2.4

Monochrom-Sensor mit 20 Megapixeln und einer Blende von 1.6

Dazu kommen ein optischer 3-fach Zoom, ein hybrider 5-fach Zoom (hier wird digital nachgeholfen), die Bildstabilisierung (von der KI unterstützt) und eine zweifarbige LED zum Blitzen. Das Kamera-Setup ermöglicht neben den üblichen Modi auch Makro-, Nacht- und Schwarz-Weiß-Fotos aufzunehmen. Die KI unterstützt euch beim Fotografieren. Im DxO-Benchmark schneidet das P20 Pro mit 109 Punkten ab, das iPhone XS Max liegt übrigens bei 106 Punkten. Was ich etwas vermisse, ist ein Weitwinkelobjektiv und in der Grundeinstellung werden Fotos nicht mit 40MP aufgenommen, das kann ich aber manuell anpassen.

Die Triple-Kamera des P20 Pro macht gute Fotos / © AndroidPIT von Irina Efremova

4. Nachhaltigkeit

Meiner Meinung nach solltet ihr euer P20 Pro auch deshalb nicht aufs Abstellgleis schieben, weil es der Umwelt und dem Geldbeutel schadet. Wusstet ihr zum Beispiel, dass allein in Deutschland über 100 Millionen Altgeräte einfach nur ungenutzt in irgendwelchen Schubladen zuhause rumliegen? Das zumindest hat der Bitkom letztes Jahr gemeldet. Das ist viel Elektroschrott und bei der Herstellung von neuen Smartphones werden neue Ressourcen verbraucht und CO2 in die Atmosphäre geblasen.

Klar sind neue Features geil und wir können uns das neueste Flaggschiff trotz hohem Preis per Ratenzahlung mal eben kaufen. Aber wenn wir ehrlich sind, brauchen wir zumindest nicht jedes Jahr ein neues Smartphone oder? Falls ihr natürlich über einen subventionierten Mobilfunkvertrag günstig per Verlängerung an ein aktuelles Gerät kommt und euer altes P20 Pro zum Beispiel in der Familie weiter verschenkt oder pfiffig irgendwo verkaufen könnt, dann macht das, aber wenn nicht, dann habt ihr auch noch in den nächsten Monaten mit dem Huawei P20 Pro einen treuen und flinken Begleiter in euer Hosentasche.

Und falls ihr nicht wisst wohin mit eurem alten Gerät, hier haben wir ein paar Tipps für euch: