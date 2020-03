100 Tage mit dem Google Pixel 4: Deine Zeit ist abgelaufen, treuer Begleiter

Ich hatte ein wirklich positives Gefühl beim Pixel 4, als ich es bereits im Herbst 2019 testete. Ich war schon ein Fan vom Pixel 2- und Pixel 3-Smartphone und die neuen Funktionen haben mich echt begeistert. Die Akkulaufzeit war vom ersten Tag an ein Problem. Aber ich hab mich auf das neue Gerät gefreut und mich auf lange Zeit mit dem Smartphone eingerichtet. Seit vier Monaten schleppe ich das Pixel 4 nun mit mir rum. Zeit also, eine Bilanz zu ziehen und Euch zu zeigen, wie sich Googles Flaggschiff in dem umfangreichen Test geschlagen hat.

Die Akkuprobleme sind unübersehbar geworden

Ich hab mich schon früher ausführlich über die Akkulaufzeit des Pixel 4 ausgelassen. Und es ist zu einem Running-Gag geworden, wenn ich in der Redaktion mal wieder nach dem Ladegerät greife. Früher hat mich das nicht interessiert. Immerhin arbeite ich in einem Büro und habe durchgehend Zugriff auf einen USB-C-Anschluss. In den mehr als 100 Tagen hat mich das Pixel 4 bei seiner Akkulaufzeit kalt auflaufen lassen.

Das USB-C-Kabel wird schnell zu Eurem besten Freund, wenn Ihr ein Google Pixel 4 kauft. / © AndroidPIT

Geradewegs zum Albtraum wurde es aber, wann immer ich mal für die Arbeit unterwegs war. Besonders bei meiner langen Reise nach Tel Aviv, wo ich nach der Landung gleich einen Uber anrufen wollte. Ich hatte echt Panik, dass das Handy einfach den Geist aufgibt. Also hab ich es kurzerhand auf dem Flug ausgeschaltet, als der Akku noch bei 30 Prozent stand. Bei Veranstaltungen ist es ein absolutes Muss ein zweites Handy dabei zu haben. Der normale Nutzer wird das aber wohl eher weniger machen. Letztendlich bin ich auch - sehr widerwillig – von meiner eigentlichen Entscheidung abgewichen, den Bildschirm nur im 90Hz-Modus laufen zu lassen. Und ja, der Unterschied ist deutlich spürbar, was mich echt nervt. Aber letztendlich ist das der Preis, den man im Jahr 2020 für 2.800 mAh zu bezahlen hat. Immerhin: Das Aufladen ging richtig zackig. Kein Wunder, wenn es kaum Kapazität zum Nachfüllen gibt.

Motion Sense braucht eine Überarbeitung

Eine der größten Neuerungen bei Googles Pixel 4 war der Motion Sense, das denk der Soli-Radar-Technologie erstmals genutzt werden kann. Es war etwas, dass ich von Anfang an gut fand und auch jetzt ist es durchaus nützlich. Immerhin geht die Entsperrung des Telefons per Gesichtserkennung deutlich schneller.

Motion Sense ist großartig für die Freischaltung auf dem Pixel 4, aber die Musiksteuerung muss noch verfeinert werden. / © AndroidPIT

Beim Umschalten auf andere Tracks auf Spotify ist die Technik allerdings viel zu empfindlich. Ich höre mir beispielsweise echt gerne die Sendung Discovery Weekly auf Spotify an. Und die Wiedergabeliste ist echt fantastisch, um neue Musik zu entdecken. Aber wenn ich dann einmal nachsehen will, welchen Titel ich da eigentlich gerade höre, liest Motion Sense mein Gesicht oft als Handbewegung. Und schwupps, schon wird der Titel übersprungen oder angehalten. Danke Pixel, dass du mir diese Erfahrung gegeben hast. Motion Sense hat für mich wirklich eine Zukunft. Aber es muss wirklich noch verfeinert werden. Ich habe ihn immer noch eingeschaltet, aber ich gebe gerne zu: Es gab Momente in den letzten Monaten, da habe ich es komplett abgeschaltet.

Es ist noch immer das beste Kompakt-Smartphone, das Ihr kaufen könnt

Trotz meiner ganzen Kritik gibt es aber durchaus auch noch ein paar Dinge, die ich am Pixel 4 liebe. Auch jetzt ist es noch immer das beste kompakte Smartphone, das man momentan kaufen kann. Es klingt nach einer bitteren Pille, aber viel Konkurrenz gibt es hier nicht. Ich sollte aber einmal klarstellen, was ich hier eigentlich mit kompakt meine. In meine Bewertung habe ich keine Handy-Displays gezählt, die größer als sechs Zoll sind – Sorry, Samsung Galaxy S20. Sicher, das Apple iPhone 11 Pro könnte ich hier gelten lassen, aber ich werde mit iOS nicht wirklich warm. Der größte Konkurrent wäre damit also das Samsung Galaxy S10e. Das ist ein durchaus tolles Telefon – ohne Frage. Aber ich würde das Pixel 4 vorziehen und auf den nächsten positiven Punkt auf meiner Liste zu hinweisen.

Das Google Pixel 4 ist nach wie vor das beste kompakte Android-Smartphone. / © AndroidPIT

Googles regelmäßige Feature Drops sind himmlisch

Was ich in den letzten 100 Tagen wirklich großartig daran fand, ein Pixel-4-Besitzer zu sein, die die regelmäßigen Feature Drops. Diese will Google auf seine Erstteilnehmer-Handys ausrollen. Die letzte Einstellung, die ich in diesem Monat bekam, brachten dem Handy neben neuen Emoticons auch einen schnelleren Zugang zu Google Pay. Die erste Ausgabe brachte bereits eine bessere Fotokontrolle, eine Spam-Anrufe-Kontrolle, verbesserte Videoanrufe auf Duo und die durchaus nützliche Live-Unterschrift für Pixel 3 und Pixel 3a.

Die exklusiven Funktionen für die Pixel-Smartphones sind eine echte Freude und einer der großen Vorteile, dieses Gerätes gegenüber der Flaggschiffe einer konkurrierenden Marke. Ich hab mich besonders in die Live-Transkription verliebt. Mit der könnt Ihr alles was Ihr sagt in kopierfähigen und einfügbaren Text umwandeln. Eine enorme Zeitersparnis, wenn man Interviews führt, die geschrieben werden müssen. Aber ich denke, auch Studenten und Leute, die sich gerne Notizen machen, können von der Funktion profitieren.

Ich würde mich echt über zukünftige Pixel-Feature-Drops freuen. Naja würde, wenn ich nicht bereits eine schwere Entscheidung getroffen hätte….

Fazit: Die Zeit ist dem Pixel 4 ist für mich vorbei

So sieht es aus: Ich bin durch mit dem Google Pixel 4. Für mich ist das eine wirklich große Sache. Nicht umsonst nennen mich meine Kollegen gerne den büroeigenen Pixel-Fanboy. Ich hatte mich bei meinem 100-Tage-Review für das Pixel 3a entschieden. In Wirklichkeit hab ich es aber noch weitaus länger als meinen täglichen Begleiter benutzt. Auch nach Tests zu anderen Handys wie dem OnePlus 7T Pro und dem Xiaomi Mi 9T Pro – beides wundervolle Smartphones – bin ich doch am Ende immer wieder beim Pixel gelandet. Kaum hatte ich die anderen Telefone wieder verstaut, war meine SIM-Karte auch schon wieder im Pixel verschwunden. Mit der vierten Generation, freue ich mich aber darauf, wieder die anderen Handys zu nutzen.

Die Kamera ist immer noch großartig, aber die Konkurrenz hat längst aufgeholt. / © AndroidPIT

Ich habe in diesem Langzeitbericht die Kamera nicht erwähnt: Wir wissen alle, was die Pixel-4-Kamera kann. Klar, das Fehlen eines Weitwinkelobjektivs ist irgendwie frustrierend. Aber als einfache und hochwertige Knipse für 90 Prozent der Bilder, ist das Pixel 4 ein leistungsstarkes Kamerahandy. Pech für Google, dass Samsung und Huawei in den letzten 18 Monaten nicht geschlafen haben. Die beiden Konkurrenten haben in der Zeit viel aufgeholt und haben mehr Funktionen und eine größere Vielfalt in die Mischung aufgenommen.

Das Pixel 4 ist immer noch ein klasse kompaktes Smartphone, das ständig mit neuen Funktionen aktualisiert wird. Aber gerade bei der Hardware läuft Google kräftig hinterher. Dabei sind es nicht nur Samsungs, Huawei und Apple, die Mountain View lässig überholen. Auch zweitrangige Hersteller wie Oppo, Xiaomi und OnePlus ziehen an Google vorbei. Und wenn ich mir die Pixel 4a-Leaks ansehe, dann sehe ich hier auch in naher Zukunft keine großen Veränderungen.